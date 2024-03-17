«Есть нюансы другого плана». Главный тренер «Урала» подвёл итог 30-го тура Суперлиги

Главный тренер мужского волейбольного клуба «Урал» из Уфы Игорь Шулепов подвёл итоги предварительного этапа мужской Суперлиги, заявив, что в игре с «Динамо-ЛО» провалов было меньше, но были и другие нюансы.

«На удивление да, две последние партии сыграли очень неплохо — после середины и концовку. Третья (партия. — Прим. «Чемпионата») особенно. Часто у нас было, что мы проваливали, но сейчас случилось наоборот. Я доволен, что концовки работают на плюс, то есть не было провалов, но тем не менее есть нюансы другого плана.

Какие планы? Играть дальше. Для нас плей-офф, можно сказать, отдельный чемпионат, но что делать, так сложилось, будем выигрывать, будем пытаться», — сказал Шулепов в послематчевом комментарии.

Напомним, «Урал» остаётся по итогам предварительного этапа мужской Суперлиги на 12-й строчке и выступит в квалификационном раунде, чтобы попасть в плей-офф.

«Динамо-ЛО», уступившее «Уралу», закрепилось на девятом месте и тоже продолжит борьбу в чемпионате страны.