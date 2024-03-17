«Бездарно закончили». Старший тренер «Динамо-ЛО» подвёл итог 30-го тура Суперлиги

Старший тренер команды «Динамо» из Ленинградской области Ярослав Василенко заявил, что надеется на то, что волейболисты его команды выйдут в плей-офф.

«К сожалению, я бы так сказал, бездарно закончили регулярный чемпионат. Продолжаем бороться больше где-то сами с собой. То, что ребята играть умеют, мы об этом знаем, поэтому, сейчас придётся экспресс-методом за четыре дня до игры плей-офф успокоить их. Тренерский штаб в любом случае верит в них и мы надеемся, что они люди опытные и потащат за собой команду в плей-офф, потому что для таких команд, как мы, как раз и есть плей-офф, чтобы скрасить чемпионат», — сказал Василенко в послематчевом комментарии.

Напомним, сегодня динамовцы проиграли уфимской команде «Урал» и завершили регулярный чемпионат на девятой строчке турнирной таблицы. Теперь им предстоит сыграть в квалификационном раунде.