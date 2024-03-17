Старший тренер «Динамо-ЛО» Климкин объяснил, почему они уступили «Уралу»

Старший тренер команды из Ленинградской области «Динамо» Ярослав Василенко заявил, что его подопечные уступили в последнем матче предварительного этапа из-за психологических моментов.

«Сегодня… моменты где-то в психологии, эти поражения не проходят бесследно. Я не могу сказать, что физически не готовы, больше где-то в области головы. Начали переживать каждый мяч, где-то не отпускать, принимать неправильные решения в нужных моментах. Такое бывает, просто попытаемся их раскрепостить, играть они могут. А так, не получилось цельной игры, команда Уфы не напрягала нас особо своей подачей, у нас был приём. Капитана мы решили в этой игре поберечь после травмы, надеемся, что 21-го числа будем выглядеть по-другому», — сказал Василенко в послематчевом комментарии.

Отметим, что теперь динамовцы сыграют в квалификационном раунде. Заключительные матчи предварительного этапа пройду 17 марта.