Игрок сборной России назвала фаворитов женского волейбольного турнира на Олимпиаде-2024

Игрок сборной России и капитан калининградского «Локомотива» Ксения Парубец поделилась мнением о том, кто является фаворитом женского волейбольного турнира на летних Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция).

«Как показала игра турецкой сборной, они точно будут бороться за медали на Олимпиаде в Париже. Тут мы за Эби (Эбрар Каракурт – прим. «Чемпионата») поболеем. В остальном традиционно: Сербия, Америка и Бразилия. Может, ещё Китай», — сказала волейболистка в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Коваленко.

Напомним, Олимпиада пройдёт с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада – с 28 августа по 8 сентября.

Мужская и женская сборные России по волейболу не были допущены до участия в квалификационных турнирах к Олимпиаде-2024 в Париже. Международная федерация волейбола приняла такое решение в связи с действующими санкциями по отношению к российскому спорту.