«Не было эмоций». Капитан «Локомотива» объяснила спад команды в начале сезона

Игрок сборной России и капитан калининградского «Локомотива» Ксения Парубец рассказала, в чём была причина спада команды в начале сезоне.

«Понятно, что это было не место «Локомотива». Но так вышло, что старт начали немного неуверенно. Да и сейчас достаточно неприятная строчка для нас – четвёртая. Хотели бы быть повыше. Но, что есть, то есть.

В начале у нас не было какой-то сыгранности. Не было эмоций. Не всё получалось. Все знают, что была замена тренера, Константина Сиденко сменил Радослав Арсов. И первое, что он потребовал – добавить эмоций. Чтобы мы получали радость от своей игры. Хотя нам не нужно говорить, мы должны сами это делать. Но, видимо, всё-таки чего-то не хватало. Пришёл новый человек, немножко подсказал и направил нас в верном направлении», — сказала волейболистка в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Коваленко.

Отметим, после 25 туров чемпионата России калининградский «Локомотив» идёт на 4 месте, набрав 60 очков.