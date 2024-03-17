Казанский «Зенит» обыграл «Нову» и стал победителем предварительного этапа Суперлиги

Сегодня, 17 марта, состоялся матч 30-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги, в котором встретились «Зенит-Казань» и «Нова» из Новокуйбышевска. Встреча проходила в столице Татарстана и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

«Зенит-Казань», досрочно одержавший победу в регулярном чемпионате, сразу попадает в четвертьфинал плей-офф. Остальные участники плей-офф определятся только после квалификационного раунда, где сыграют команды, занявшие с 5-го по 12-е место турнирной таблицы. Новокуйбышевская «Нова» будет в их числе. Сейчас команда располагается на 11-й строчке.

Напомним, матчами 30-го тура завершится регулярный чемпионат России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.