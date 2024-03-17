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Брянский — о победе над «Югрой-Самотлор»: в игре присутствовала повышенная концентрация

Брянский — о победе над «Югрой-Самотлор»: в игре присутствовала повышенная концентрация
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Главный тренер волейбольного клуба «Динамо» (Москва) Константин Брянский прокомментировал итоговый результат встречи с «Югрой-Самотлор».

«Мы готовимся к решающей стадии сезона, к плей-офф. И здесь не так уж много времени остаётся, поэтому в игре присутствовала повышенная концентрация. Провели матч так, как и планировали. Удалось задействовать часть игроков резерва. У некоторых ребят были определённые проблемы, травмы, но сегодня мы увидели их в деле, так что всё нормально», — приводит слова Брянского пресс-служба московского «Динамо».

Напомним, матчами 30-го тура, которые состоялись в прошедшие выходные, завершился регулярный чемпионат России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Казанский «Зенит» стал победителем предварительного этапа.

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