Капитан «Белогорья»: следующие дни лучше посвятить отдышке от волейбола

Капитан волейбольного клуба «Белогорье» Павел Тетюхин после 15-й подряд победы в мужской Суперлиге рассказал о матче с красноярским «Енисеем» и о планах до начала четвертьфиналов.

«Не думаю, что у нас было какое-то давление из-за места в турнирной таблице или победной серии. Весь год мы идём по турнирной таблице так, что у нас каждый матч решающий. И у нас были все поводы выигрывать сегодня. Показали свою игру. В принципе, «Енисей» хорошо играл. Не хватило, быть может, в центре игрока одного, который вышел бы и сделал разницу.

Рад, что мы хорошо сыграли, выдержали концентрацию. Где-то в начале вышли немного расхлябанно как будто, много ошибок своих совершили, но в целом держали свою игру, съём и соперника на расстоянии. Всегда вели в игре. Понимали, что нам надо выиграть, что есть тысяча вариантов, на кого мы можем попасть, но нас это не интересует. Главным было выиграть и сохранить свою позицию. Мы сделали то, что хотели, выполнили свою задачу, и теперь будем ждать соперника.

Но следующие дни, я думаю, лучше посвятить отдышке от волейбола, потому что такой марафон закончился для нас, четырёх команд, а с 5-го по 12-е команды ещё будут играть. По прошлогоднему опыту понимаю, что это очень тяжёлая стадия и все будут рубиться в играх на вылет. Поэтому рад, что мы дали себе немного отдыха и подготовки к следующей стадии», – приводит слова Тетюхина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, «Белогорье» на домашней площадке одержало победу над красноярским «Енисеем» со счётом 3:0 (25:19, 25:22, 25:19). Белгородская команда напрямую вышла в 1/4 финала с третьей позиции в турнирной таблице.