Сёмышев: нам без разницы, с кем играть в плей-офф. Финал — минимальная цель

Игрок волейбольного клуба «Динамо» (Москва) Антон Сёмышев поделился ожиданиями от плей-офф российской Суперлиги.

«Настрой на плей-офф – боевой, на все 100%! Нам без разницы, с кем играть в четвертьфинале, в полуфинале… Дай бог, что мы выйдем в финал. Как и в предыдущие сезоны, финал – это наша минимальная цель. Если мы будем играть в свой агрессивный волейбол, нам без разницы, кто будет стоять на противоположной стороне площадки», — приводит слова Сёмышева пресс-служба московского «Динамо».

Напомним, матчами 30-го тура, которые состоялись в прошедшие выходные, завершился регулярный чемпионат России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Казанский «Зенит» стал победителем предварительного этапа.