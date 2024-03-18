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«Меньше $ 40 в месяц». Блокирующий «Шахтёра» Фиэль — о зарплате в сборной Кубы

«Меньше $ 40 в месяц». Блокирующий «Шахтёра» Фиэль — о зарплате в сборной Кубы
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Кубинский игрок солигорского «Шахтёра» Давид Фиэль рассказал, какую получал зарплату, выступая за сборную Кубы.

«Меньше 40 долларов в месяц. Это больше, чем у многих людей на Кубе, и эти деньги были очень полезны для моей семьи. Я наконец-то мог помочь родителям, немного позаботиться о себе, сделать что-то для дома. Но это 40 долларов в месяц… Не думаю, что многие люди за пределами Кубы понимают, что такое жить на такие деньги», — сказал Давид Фиэль в интервью «Спорт Бизнес Online».

Напомним, 17 марта завершился предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. «Шахтёр» занял восьмое место в турнирной таблице. Команда выступит в дополнительном раунде плей-офф.

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