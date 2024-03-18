Волейболист «Шахтёра» Фиэль: игра в России всегда была одной из моих целей в карьере

Кубинский игрок солигорского «Шахтёра» Давид Фиэль поделился впечатлениями от выступлений в чемпионате России по волейболу.

«Игра в России всегда была одной из моих целей в карьере. Это же огромная честь для любого игрока, потому что эту лигу называют одной из лучших и самых сложных. Я говорю и об уровне самого волейбола, и о физических данных игроков, их силе и таланте. Добавьте к этому поездки, о которых я говорил, конкуренцию среди команд и психологическое напряжение, которое мы испытываем во время всего сезона. Это очень большой вызов для профессионального волейболиста, и мне хотелось проверить себя, узнать, а справлюсь ли я с собой в таких условиях?» — сказал Давид Фиэль в интервью «Спорт Бизнес Online».

Напомним, 17 марта завершился предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. «Шахтёр» занял восьмое место в турнирной таблице. Команда выступит в дополнительном раунде плей-офф.