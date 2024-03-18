Павел Тетюхин — MVP 30-го тура мужской Суперлиги

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Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) определила символическую сборную заключительного, 30-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги.

В символическую сборную 30-го тура вошли:

MVP — Павел Тетюхин («Белогорье», Белгород);

Доигровщики — Урош Ковачевич («Уфа»), Артём Масько («Шахтёр», Солигорск);

блокирующие — Денис Черейский («Кузбасс», Кемерово), Максим Белогорцев («Динамо», Москва);

диагональный — Максим Михайлов («Зенит-Казань»);

связующий — Слави Костадинов («Кузбасс»);

либеро — Сергей Мелкозёров («Локомотив», Новосибирск);

Тренер символической сборной — Георги Петров («Локомотив»).

В четверг, 21 марта стартует плей-офф мужской Суперлиги. В 1/8 финала пройдут встречи Зенит-СПб» — «Газпром-Югра», «Кузбасс» — «Нова», «Факел» — «Динамо-ЛО» и «Шахтёр» — «Енисей».

Четыре лучшие команды регулярного чемпионата напрямую вышли в четвертьфиналы. В их число вошли «Зенит-Казань», «Локомотив», «Белогорье» и московское «Динамо».