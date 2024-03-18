MVP Кубка России по «снежке»: женский контент привлекает больше внимания, чем мужской

Игрок мужского волейбольного клуба «Факел» и обладатель Кубка России 2024 года Руслан Быканов высказался о популярности мужского и женского волейбола России в социальных сетях.

«Вообще, у мужчин намного меньше подписчиков, чем у девочек. Всё-таки женская половина соцсетей привлекает больше, чем мужская. Женский контент, возможно, привлекает больше внимания со стороны двух полов. И девушки любят следить за девушками, подругами, и парни. Я, например, могу быть не подписан даже на своих друзей. У девчонок этого нет. Плюс обширное влияние азиатской публики. Там больше всего людей подписывается на девушек: что Таиланд, что Китай. Если взять мировых звёзд – китаянку Жу Тин – у неё много подписчиков. Или у тайской волейболистки, которая даже не мировая звезда. Хотя у большинства людей в Суперлиге, которые, может, однозначно звёзды, не так много подписчиков в социальных сетях», – сказал Быканов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.

Полное интервью с волейболистом Русланом Быкановым на «Чемпионате» выйдет сегодня