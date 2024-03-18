Урош Ковачевич из «Урала» — самый результативный игрок предварительного этапа Суперлиги

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) назвала самых результативных игроков предварительного этапа мужской Суперлиги.
Топ-5 лучших бомбардиров Суперлиги:
1. Урош Ковачевич («Урал», Уфа) — 479 очков.
2. Роман Мурашко («Енисей», Красноярск) — 458.
3. Мохаммед Аль Хачдади («Белогорье», Белгород) — 455.
4. Владислав Бабкевич («Зенит», Санкт-Петербург) — 437.
5. Роман Пакшин («Кузбасс», Кемерово) — 425.
В четверг, 21 марта, стартует плей-офф мужской Суперлиги. В 1/8 финала пройдут встречи Зенит-СПб» — «Газпром-Югра», «Кузбасс» — «Нова», «Факел» — «Динамо-ЛО» и «Шахтёр» — «Енисей».
Четыре лучшие команды регулярного чемпионата напрямую вышли в четвертьфиналы. В их число вошли «Зенит-Казань», «Локомотив», «Белогорье» и московское «Динамо».