Урош Ковачевич из «Урала» — самый результативный игрок предварительного этапа Суперлиги

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Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) назвала самых результативных игроков предварительного этапа мужской Суперлиги.

Топ-5 лучших бомбардиров Суперлиги:

1. Урош Ковачевич («Урал», Уфа) — 479 очков.

2. Роман Мурашко («Енисей», Красноярск) — 458.

3. Мохаммед Аль Хачдади («Белогорье», Белгород) — 455.

4. Владислав Бабкевич («Зенит», Санкт-Петербург) — 437.

5. Роман Пакшин («Кузбасс», Кемерово) — 425.

В четверг, 21 марта, стартует плей-офф мужской Суперлиги. В 1/8 финала пройдут встречи Зенит-СПб» — «Газпром-Югра», «Кузбасс» — «Нова», «Факел» — «Динамо-ЛО» и «Шахтёр» — «Енисей».

Четыре лучшие команды регулярного чемпионата напрямую вышли в четвертьфиналы. В их число вошли «Зенит-Казань», «Локомотив», «Белогорье» и московское «Динамо».