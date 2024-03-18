Чемпион КР по снежному волейболу Быканов: летом пошёл снег, иностранцы были в шоке

Игрок мужского волейбольного клуба «Факел» и обладатель Кубка России 2024 года Руслан Быканов рассказал, как иностранцы были удивлены снегом летом в Москве.

«Помню 2016 год, когда ещё и американцы к нам прилетали [на этап Евротура]. Мы как раз в Москве и победили. Какая была их реакция? Они были больше шокированы: летом в Москве пошёл снег… Тогда многие южные страны – Мексика и Бразилия – были в шоке от того, что в такое время вообще может идти снег. Такая аномалия. То есть если ты идёшь в бассейн, то понимаешь, что намокнешь. Все готовы, когда играют в снежный волейбол, к тому, что будет холодно, — и наоборот.

Но когда и мы приезжали на какой-то европейский этап зимой, а там было +10 или +15, для нас это было не меньшим удивлением», – сказал Быканов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.