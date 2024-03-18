MVP Кубка России по снежному волейболу: зимой проще, в +50 ничего не помогает

Игрок мужского волейбольного клуба «Факел» и обладатель Кубка России 2024 года Руслан Быканов рассказал об игре в разных погодных условиях.

«Во время матча уже не о чем думать – только игра. Но подобное было в Новом Уренгое, на первом же этапе: температура была близка к –40, а мы неудачно стартовали – стали третьими. Ведь до этого никогда не играли на таком морозе, так что уже на последующих этапах были к этому более подготовлены – намного лучше перенесли холод. Вид новый, поэтому с каждым этапом вносим свои коррективы, совершенствуем игру, экипировку, разминку. То есть [покупаем] более тёплое термобельё, ботинки под разные типы погоды, подготовка разминки к самой игре. И уже это всё переносится лучше.

Кажется, проще в снежном волейболе, поскольку от жары спасения нет: когда +40 или +50, ничего не помогает, бывает совсем тяжело. И песок горячий, что ноги обжигает, – разные условия. Правда, серьёзных и даже катастрофических последствий не было — всё на грани, но организм спортсмена сильный, мы постоянно тренируемся. Что в пляжном волейболе мы тренируемся при большом плюсе, что в снежном – при большом минусе. Мы занимается при любой температуре: нет такого, что сегодня слишком холодно, поэтому отложим. Тогда и стараемся привыкнуть. После матчей «оттаиваем» быстро, как и при обычных прогулках при минусовых температурах. Сложности же появляются на награждении, когда твой организм распарен и разогрет», – сказал Быканов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.