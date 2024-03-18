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Обладатель КР Быканов: пройдёт год-два, и снежный волейбол будет наравне с классикой

Обладатель КР Быканов: пройдёт год-два, и снежный волейбол будет наравне с классикой
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Игрок мужского волейбольного клуба «Факел» и обладатель Кубка России 2024 года Руслан Быканов высказался о развитии снежного волейбола.

«Время расставляет всё на свои места. Появился снежный волейбол – сейчас он является отростком, а уже пляжный вроде как цельный вид спорта, который все признают. Пять-семь лет назад он считался тоже таким ответвлением. То же произойдёт и со снежным – пройдёт год, два или три и он будет таким же видом спорта, наравне с классическим и пляжным. Не сказать, что болельщиков у классики больше, чем у пляжного: шоу-матч в Санкт-Петербурге показал, что в итоге у пляжного волейбола было больше зрителей», – сказал Быканов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.

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