Чемпион КР по снежному волейболу: в России тяжелее заходят шоу, всё должно быть в рамках

Игрок мужского волейбольного клуба «Факел» и обладатель Кубка России 2024 года Руслан Быканов высказался о влиянии шоу на популяризацию спорта.

«В России меняется отношение: команды Суперлиги начали заниматься медийной частью продвижения вида спорта. В России тяжелее всего заходят элементы шоу. Мы в той стадии, когда у нас спорт должен быть в рамках, в правилах. А людей привлекает шоу. Тот же пример: классики против пляжников. Такие элементы приносят больше социального эффекта. И даже резонанса.

Тот же скандал вызовет больше резонанса, чем условная новость о нашей победе в Кубке России: 22 лайка и один комментарий от наших родственников. Было бы больше резонанса, если бы написали, что волейболисты напились и потеряли Кубок России. Тогда бы новость набрала много лайков, комментариев. Европейцы вообще намного проще относятся ко всему. У них всегда присутствовал этот элемент шоу, они не настолько любят соблюдать правила. А социальная известность – есть шоу.

Но потихоньку наша команда делает интересный контент, включая что-то из сериалов, например, «Игры Престолов». Привлекать людей из других сфер – этим надо заражать. И тогда будет проще находить общие точки соприкосновения. Последние года два с точки зрения освещения волейбол очень сильно продвинулся. Люди начали понимать, что не только одним спортом сыты будем, но и медийная сторона медали важна. Так как весь мир уходит в социальную жизнь, где количество просмотров влияет на рейтинг», – сказал Быканов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.