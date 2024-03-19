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Вильфредо Леон отказался от варианта продолжения карьеры в чемпионате Турции

Вильфредо Леон отказался от варианта продолжения карьеры в чемпионате Турции
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Доигровщик сборной Польши и итальянской «Перуджи» Вильфредо Леон не смог договориться с турецкими клубами о трансфере. Игрока не устроили финансовые условия контракта. Ранее сообщалось, что волейболист может продолжить карьеру в чемпионате Турции по волейболу.

Вильфредо Леон вёл переговоры с «Халкбанком» и «Зираатом». Вероятно, что волейболист продолжит карьеру в чемпионате Польши.

Напомним, доигровщик перешёл в «Перуджу» в 2018 году после четырёх сезонов в казанском «Зените», с которым завоевал 16 трофеев, в том числе выиграл клубный чемпионат мира (2017) и четыре розыгрыша Лиги чемпионов (2015, 2016, 2017, 2018). Кубинец Леон в 2015 году получил польское гражданство. В 2017-м Международная федерация волейбола одобрила смену спортивного гражданства игрока.

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