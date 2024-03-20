«Любить одну команду — это и дар, и проклятье». Капитан «Белогорья» — о любви к «Ак Барсу»

Капитан волейбольного клуба «Белогорье» Павел Тетюхин рассказал об интересе к хоккею, а также о хоккейном клубе «Ак Барс» из Казани, за который он болеет долгие годы.

«Любовь не остыла, она не зависит от результата. Любить одну команду – это и дар, и проклятье. Конечно, очень жаль, что вылетели в первом раунде. В прошлом году дошли до финала, в межсезонье стали ещё сильнее. Вроде и форму набрали перед плей-офф, и соперник был проходимый, но отлетели. Мне как болельщику очень обидно. Принимаю насмешки моих друзей, которые болеют за другие команды. За розыгрышем Кубка Гагарина слежу, но уже не так рьяно. После вылета «Ак Барса» ни одного матча не смотрел, слежу только за результатами. Я очень уважаю Билялетдинова как тренера, но его время уже прошло. Читал много негативных новостей об атмосфере в команде. Очевидно, что нужен кто-то моложе, со свежими мыслями и идеями. Кто-то вроде Игоря Ларионова, но говорят, что он надолго в «Торпедо»», — приводит слова Тетюхина «БО Спорт».

Напомним, «Белогорье» одержало 15 побед подряд перед началом плей-офф и заняло третье место по итогам предварительного этапа мужской Суперлиги.