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Волейболистки «Динамо-Ак Барс» в пяти сетах обыграли «Енисей»

Волейболистки «Динамо-Ак Барс» в пяти сетах обыграли «Енисей»
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Волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс» в пяти сетах обыграли «Енисей» из Красноярска в матче заключительного, 26-го тура предварительного этапа женской Суперлиги. Матч закончился со счётом 3:2 (21:25, 27:25, 23:25, 25:20, 15:9).

Пари Суперлига - предварительный этап (ж) . 26-й тур
20 марта 2024, среда. 19:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
Енисей
Красноярск
Динамо-Ак Барс: Лазаренко, Юникова, Рахматуллина, Енина, Пьетрини, Бибина, Лукьянова, Ануфриенко, Суворова, Асташина, Заманская, Сперскайте, Климец, Мартинес
Енисей: Даций, Синицкая, Шляхтова, Попова Мария, Велисевич, Дохновская, Бесман, Салтыкова, Мазина, Маркевич, Дмитриева, Писаревская, Охрименко, Распутина

После этой победы казанская команда набрала 62 очка и поднялась на второе место в турнирной таблице Суперлиги. Итоговое место «Динамо-Ак Барс» станет известно после окончания последней игры чемпионата между калининградским «Локомотивом» (60 очков) и «Спартой» (Нижний Новгород).

В других матчах тура лидер чемпионата России московское «Динамо» победило екатеринбургскую «Уралочку-НТМК» со счётом 3:1 (25:20, 24:26, 25:21, 25:12), а команда «Динамо-Метар» из Челябинска с таким же счётом по сетам обыграла «Минчанку» — 3:1 (25:14, 22:25, 27:25, 25:23).

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