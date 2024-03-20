Волейболистки «Динамо-Ак Барс» в пяти сетах обыграли «Енисей»

Волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс» в пяти сетах обыграли «Енисей» из Красноярска в матче заключительного, 26-го тура предварительного этапа женской Суперлиги. Матч закончился со счётом 3:2 (21:25, 27:25, 23:25, 25:20, 15:9).

После этой победы казанская команда набрала 62 очка и поднялась на второе место в турнирной таблице Суперлиги. Итоговое место «Динамо-Ак Барс» станет известно после окончания последней игры чемпионата между калининградским «Локомотивом» (60 очков) и «Спартой» (Нижний Новгород).

В других матчах тура лидер чемпионата России московское «Динамо» победило екатеринбургскую «Уралочку-НТМК» со счётом 3:1 (25:20, 24:26, 25:21, 25:12), а команда «Динамо-Метар» из Челябинска с таким же счётом по сетам обыграла «Минчанку» — 3:1 (25:14, 22:25, 27:25, 25:23).