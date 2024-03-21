Чемпионат России по волейболу среди женщин: результаты матчей 26-го тура

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Сегодня, 20 марта, завершился заключительный, 26-й тур женского чемпионата России–2023/2024 среди команд PARI Суперлиги.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

«Динамо-Метар» — «Минчанка» — 3:1 (25:14, 22:25, 27:25, 25:23);

«Атом-Курск» — «Тулица» — 0:3 (14:25, 18:25, 22:25);

«Ленинградка» — «Динамо Краснодар» — 3:1(22:25, 25:20, 25:19, 27:25);

«Протон» — «Заречье-Одинцово» — 3:0 (25:20, 33:31, 25:23)

«Динамо-Ак Барс» — «Енисей» — 3:2 (21:25, 27:25, 23:25, 25:20, 15:9);

«Динамо Москва» — «Уралочка-НТМК» — 3:1 (25:20, 24:26, 25:21, 25:12);

«Локомотив» — «Спарта» — 3:1 (25:19, 23:25, 25:19, 25:12).

Победителем предварительного этапа стали волейболистки московского «Динамо», одержавшие 24 победы. На втором месте — «Динамо-Ак Барс» — 22 выигранных матча. Тройку лучших замкнула «Ленинградка» (21).

24 марта стартуют матчи плей-офф женского чемпионата России. Восемь лучших команд по итогам регулярного чемпионата сыграют в 1/4 финала в серии до двух побед.