Определились все пары плей-офф чемпионата России по волейболу среди женщин

Сегодня, 20 марта, завершился заключительный, 26-й тур женского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги.

Победителем предварительного этапа стали волейболистки московского «Динамо», одержавшие 24 победы. На втором месте — «Динамо-Ак Барс» — 22 выигранных матча. Тройку лучших замкнула «Ленинградка» (21).

24 марта стартуют матчи плей-офф женского чемпионата России. Восемь лучших команд по итогам регулярного чемпионата сыграют в 1/4 финала в серии до двух побед.

По итогам предварительного этапа образовались следующие пары:

«Динамо Москва» — «Уралочка-НТМК»;

«Динамо-Ак Барс» — «Тулица»;

«Ленинградка» — «Динамо-Метар»;

«Локомотив» — «Протон».

Стартовые матчи серий пройдут на площадках команд, указанных первыми.