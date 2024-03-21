ЧМ-2025 по волейболу среди мужчин пройдёт на Филиппинах — FIVB

Чемпионат мира 2025 года по волейболу среди мужчин пройдёт на Филиппинах. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации волейбола (FIVB). Соревнования запланированы на период с 12 по 28 сентября. Впервые в истории на турнире вступят в борьбу 32 команды.

«Это престижное мероприятие не только вдохновит новое поколение спортсменов, но и поможет стимулировать в стране более широкое участие в спорте на всех уровнях. Мы уверены, что Филиппины при поддержке нашей инновационной программы расширения прав и возможностей волейболистов проведут выдающийся чемпионат мира, который оставит неизгладимое наследие и поможет построить ещё более светлое будущее для нашего вида спорта», — отметил президент FIVB Ари Граса.

Действующим чемпионом мира по волейболу является сборная Италии.