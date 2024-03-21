Московское «Динамо» — победитель предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги

«Динамо» стало победителем предварительного этапа PARI Суперлиги по волейболу среди женщин. Команда из Москвы набрала 70 очков в 26 играх.
На втором месте расположились волейболистки команды «Динамо-Ак Барс». В их активе 62 очка. Третье место занял ЖВК «Ленинградка», набрав 61 очко.
Волейбол. Суперлига. Женщины. Итоги предварительного этапа:
1. «Динамо» (Москва) — 70 очков.
2. «Динамо-Ак Барс» — 62.
3. «Ленинградка» — 61.
4. «Локомотив» — 63.
5. «Протон» — 59.
…
14. «Атом-Курск» — 4.
Ранее стали известны четвертьфинальные пары турнира:
«Динамо Москва» — «Уралочка-НТМК»;
«Динамо-Ак Барс» — «Тулица»;
«Ленинградка» — «Динамо-Метар»;
«Локомотив» — «Протон».
Раунд плей-офф чемпионата России стартует 24 марта.