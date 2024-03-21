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Московское «Динамо» — победитель предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги

Московское «Динамо» — победитель предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги
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«Динамо» стало победителем предварительного этапа PARI Суперлиги по волейболу среди женщин. Команда из Москвы набрала 70 очков в 26 играх.

На втором месте расположились волейболистки команды «Динамо-Ак Барс». В их активе 62 очка. Третье место занял ЖВК «Ленинградка», набрав 61 очко.

Волейбол. Суперлига. Женщины. Итоги предварительного этапа:

1. «Динамо» (Москва) — 70 очков.
2. «Динамо-Ак Барс» — 62.
3. «Ленинградка» — 61.
4. «Локомотив» — 63.
5. «Протон» — 59.

14. «Атом-Курск» — 4.

Волейбол. Суперлига. Женщины. Таблица предварительного этапа:

Ранее стали известны четвертьфинальные пары турнира:

«Динамо Москва» — «Уралочка-НТМК»;
«Динамо-Ак Барс» — «Тулица»;
«Ленинградка» — «Динамо-Метар»;
«Локомотив» — «Протон».

Раунд плей-офф чемпионата России стартует 24 марта.

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