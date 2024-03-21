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Объявлена символическая сборная 26-го тура женской Суперлиги

Объявлена символическая сборная 26-го тура женской Суперлиги
Зоран Терзич
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Стали известны имена игроков, которые попали в состав символической сборной женской PARI Суперлиги по волейболу.

«Самым ценным игроком» (MVP) тура признана Анастасия Азанова, выступающая за ЖВК «Динамо-Метар». Лучшим же тренером стал Зоран Терзич, который возглавляет ЖВК «Динамо-Ак Барс». На позиции либеро ярче всех себя проявила волейболистка из ЖВК «Протон» Ольга Костюкевич. Среди лучших игроков тура также Полина Ковалёва (доигровщица ЖВК «Тулица»), Екатерина Енина (блокирующая ЖВК «Динамо-Ак Барс»), Анастасия Гарелик (диагональная ЖВК «Ленинградка»), Ирина Капустина (доигровщица ЖВК «Динамо»), Анна Мельникова (блокирующая ЖВК «Ленинградка») и Ирина Филиштинская (связующая ЖВК «Локомотив»).

Ранее стали известны четвертьфинальные пары турнира. Раунд плей-офф чемпионата России стартует 24 марта.

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