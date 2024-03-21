Министр спорта РФ предложил сербскому коллеге провести волейбольный матч между странами

Министр спорта РФ Олег Матыцин выступил с предложением о проведении товарищеского матча по волейболу между сборными России и Сербии. Инициатива прозвучала во время рабочей встречи с министром спорта Сербии Зораном Гайичем.

«Спорт – это площадка для объединения и открытого диалога. В подтверждение тому – футбольный матч между нашими национальными сборными. Сегодня мы каждый будем болеть за свою команду, но вместе будем болеть за спорт. Предлагаю не останавливаться на достигнутом и начать работу по организации подобного матча национальных сборных команд по волейболу», – приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта.

Напомним, российские волейбольные команды отстранены от международных турниров с февраля 2022 года из-за ситуации на Украине.