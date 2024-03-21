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Каракурт и Гарелик — в составе символической сборной женской Суперлиги по итогам регулярки

Каракурт и Гарелик — в составе символической сборной женской Суперлиги по итогам регулярки
Ирина Капустина
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Стала известна символическая сборная регулярного чемпионата женской PARI Суперлиги по волейболу. В состав лучшей команды по итогам предварительного этапа попали волейболистки, которые чаще всего оказывались в сборной за 26 туров чемпионата. Больше всего представителей из состава волейбольной команды «Ленинградка» — три спортсменки.

Состав выглядит следующим образом:

Ирина Капустина (доигровщица ВК «Динамо»), Ирина Королёва (блокирующая «Ленинградки»), Анастасия Гарелик (диагональная «Ленинградки»), Анастасия Чернова (доигровщица «Ленинградки»), Ангелина Лазаренко (блокирующая «Динамо-Ак Барс»), Анастасия Корниенко (связующая «Уралочка-НТМК»), Эбрар Каракурт (диагональная «Локомотива»), Анна Подкопаева (либеро «Динамо») и Андрей Подкопаев (тренер «Тулицы»).

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