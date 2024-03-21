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Санкт-Петербургский «Зенит» на выезде обыграл «Газпром-Югра» в плей-офф мужской Суперлиги

Сегодня, 21 марта, стартовали матчи плей-офф мужской Суперлиги. Санкт-Петербургский «Зенит» в первом матче 1/8финала на выезде обыграл «Газпром-Югра» из Сургута.

Встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 3:0 (27:25, 25:12, 25:21). Победитель этого противостояния в 1/4 финала сыграет с московским «Динамо».

Напомним, по итогам регулярного чемпионата питерская команда заняла пятое место, а «Газпром-Югра» закончил турнир на 12-й позиции.

Ранее красноярский «Енисей» в первой встрече 1/8 финала победил «Шахтёр» из Солигорска — 3:1 (25:22, 25:22, 16:25, 25:23).

Четыре лучшие команды регулярного чемпионата напрямую вышли в четвертьфиналы. В их число вошли «Зенит-Казань», «Локомотив», «Белогорье» и московское «Динамо». Остальные восемь команд, занявшие места с пятого по 12-е, сыграют дополнительный раунд плей-офф.