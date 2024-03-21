Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Татьяна Толок — о победе «Локомотива» над «Спартой»: закончили на позитивной ноте

Татьяна Толок — о победе «Локомотива» над «Спартой»: закончили на позитивной ноте
Аудио-версия:
Комментарии

Доигровщица калининградского «Локомотива» Татьяна Толок после победы над нижегородской «Спартой» со счётом 3:1 (25:19, 23:25, 25:19, 25:12) в рамках 26-го тура женской Суперлиги поделилась эмоциями от последнего матча перед плей-офф.

«Матч получился очень зрелищным! Девочки из «Спарты» – большие молодцы, очень много тащили в защите и подавали хорошую подачу. Это был последний матч регулярного чемпионата, и он получился очень эмоциональным! Главное – закончили на позитивной ноте! Сейчас мы будем готовиться к играм плей-офф.

Мы сейчас были под нагрузкой, поэтому в игре наблюдались некие спады и ошибки. Мы, конечно, это всё разберём, сделаем выводы и будем дальше улучшать свою игру.

Впереди нас ждёт непростой соперник – команда «Протон». Все мы знаем, какие получаются интересные матчи с ними. Так что сейчас восстанавливаемся и готовимся к самым важным играм в этом сезоне», – сказала Татьяна Толок в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Материалы по теме
Определились все пары плей-офф чемпионата России по волейболу среди женщин
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android