Татьяна Толок — о победе «Локомотива» над «Спартой»: закончили на позитивной ноте

Доигровщица калининградского «Локомотива» Татьяна Толок после победы над нижегородской «Спартой» со счётом 3:1 (25:19, 23:25, 25:19, 25:12) в рамках 26-го тура женской Суперлиги поделилась эмоциями от последнего матча перед плей-офф.

«Матч получился очень зрелищным! Девочки из «Спарты» – большие молодцы, очень много тащили в защите и подавали хорошую подачу. Это был последний матч регулярного чемпионата, и он получился очень эмоциональным! Главное – закончили на позитивной ноте! Сейчас мы будем готовиться к играм плей-офф.

Мы сейчас были под нагрузкой, поэтому в игре наблюдались некие спады и ошибки. Мы, конечно, это всё разберём, сделаем выводы и будем дальше улучшать свою игру.

Впереди нас ждёт непростой соперник – команда «Протон». Все мы знаем, какие получаются интересные матчи с ними. Так что сейчас восстанавливаемся и готовимся к самым важным играм в этом сезоне», – сказала Татьяна Толок в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.