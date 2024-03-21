«Команда заслужила потом и кровью за весь сезон». Кашин — о третьем месте «Ленинградки»

Главный тренер волейбольного клуба «Ленинградка» из Санкт-Петербурга Александр Кашин прокомментировал третью позицию команды в турнирной таблице по итогам предварительного этапа чемпионата России.

«Знаете, мне в жизни ничего легко не давалось. Сегодняшняя игра – этому подтверждение. В этом сезоне мы совершенно не думали, с кем будем играть в четвертьфинале. Это было неважно. Важно было занять место в тройке по окончании регулярного чемпионата. Потому что если мне не изменяет память, то я не помню команд без иностранцев в составе, которые по итогу регулярного чемпионата занимали такое место.

Команда это заслужила. Заслужила своим потом и кровью за весь сезон. Было бы очень обидно в конце его уступить. Мы с Казанью второе и третье места честно заработали. Сегодня хотел бы отметить прежде всего нашу именинницу Анастасию Гарелик. Сегодня наша принцесса сыграла один из лучших матчей в сезоне. Тащила на себе команду. В этом и сила сегодняшней «Ленинградки». В Туле у Насти не пошло – сыграла команда. Сегодня Настя сыграла за всю команду. Это касается любого игрока «Ленинградки». В этом наша сила», – приводит слова Кашина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, в заключительном туре предварительного этапа «Ленинградка» одержала победу над краснодарским «Динамо» со счётом 3:1 (22:25, 25:20, 25:19, 27:25).