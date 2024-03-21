«Нет какой-то команды-лидера». Тренер «Зенита» СПб — о первой победе в плей-офф

Тренер петербургского волейбольного клуба «Зенит» Денис Попов после победы команды над сургутским «Газпромом-Югра» в первом матче 1/8 финала прокомментировал результат встречи.

«Всё очень близко было и для одной, и для другой команды. У нас где-то сработала командная игра, где-то – замены, всего по чуть-чуть. В плане мотивации и те, и другие хотели выиграть, просто это волейбол: одно очко решило в первой партии, потом нам стало полегче, и немножко по-другому игра складывалась.

Сургут – всегда команда-сюрприз, и всё равно всё будет решаться в Питере. Мы сейчас очень рады, что начался плей-офф, самая важная часть сезона, здесь сделали маленький шаг. Но всё равно всё будет решаться во второй игре. Всё только начинается, в этом году нет какой-то команды-лидера, все могут играть со всеми. У вас боевая команда, поэтому мы не ждём лёгкой прогулки», – приводит слова Попова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, «Зенит» в гостях одержал победу над «Газпромом-Югра» со счётом 3:0 (27:25, 25:12, 25:21). Ответный матч состоится в Санкт-Петербурге 24 марта.