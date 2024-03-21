Команды россиянок Воронковой и Федоровцевой выбыли из борьбы за победу в Лиге чемпионов

В женской Лиге чемпионов завершились полуфинальные матчи. Турецкий клуб «Экзачибаши», за который выступает россиянка Ирина Воронкова, не смог обыграть итальянский «Имоко Конельяно» и вылетел из борьбы за победу в турнире.

Первая встреча команд завершилась со счётом 3:2 (26:28, 20:25, 25:14, 25:22, 18:16) в пользу хозяек площадки – итальянок. Вторая игра прошла в Турции, где «Экзачибаши» вновь уступил «Конельяно» со счётом 1:3 (17:25, 15:25, 26:24, 16:25).

Ранее из борьбы за главный трофей Лиги чемпионов выбыл турецкий клуб «Фенербахче», за который выступают россиянки Арина Федоровцева и Ирина Фетисова. Для определения победителя противостояния команды сыграли «золотой сет», в результате которого в финал отправился итальянский «Веро Воллей».