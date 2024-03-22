«Через боль, через кровь, через пот». Тренер «Динамо-ЛО» — о победе над «Факелом»

Старший тренер волейбольного клуба «Динамо-ЛО» из Ленинградской области Ярослав Василенко после победы над новоуренгойским «Факелом» в первом матче 1/8 финала оценил игру команды.

«Мы рады, давно не побеждали. Давайте не будем во время серии очень много говорить – это лишь первая игра. Уже завтра мы вылетаем в Новый Уренгой, где будет всё решаться. Сегодня мы не могли ни выиграть, ни проиграть серию. Но это хорошая победа, она нам была нужна – через боль, через кровь, через пот.

Статистику не смотрел, но выиграли, считаю, за счёт характера и трёх концовок. «Факел» – отличная, молодая и задорная команда, которой только дай поверить в себя, и тогда они будут делать всё, что захотят. В первом сете мы их остановили, потом разыграли и за счёт силы воли и характера сумели победить. Всех болельщиков с победой, что будет дальше – посмотрим», – приводит слова Василенко пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, «Динамо-ЛО» на домашней площадке одержал победу над «Факелом» со счётом 3:1 (25:23, 17:25, 26:24, 27:25). Ответная встреча состоится 24 марта. Победитель пары отправится в четвертьфинал, где встретится с «Белогорьем».