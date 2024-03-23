Гончарова — о международных соревнованиях: если честно, уже забыла, что это такое

Волейболистка московского «Динамо» и национальной команды России Наталия Гончарова высказалась об отсутствии международных соревнований.

«Я, если честно, уже забыла, что это такое. Как будто это было так давно и не с нами. Для повышения уровня игры это было бы здорово для нас. Но, с другой стороны, у нас и так очень сложный чемпионат. Очень много перелётов в дальние регионы. Поэтому, когда мы искусственно лишены международных соревнований, остаётся больше сил на российские турниры», — приводит слова Гончаровой источник.

Напомним, женская сборная России по волейболу, как и другие отечественные команды, с марта 2022 года отстранена от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.