Экс-игрок «Белогорья» Тарас Хтей назвал фаворита мужской Суперлиги

Чемпион Олимпийских игр в Лондоне, а ныне депутат областной Думы Белгородской области Тарас Хтей назвал фаворита мужского чемпионата России по волейболу.

«Я думаю, что у „Зенита“ из Санкт-Петербурга есть всё, чтобы побеждать. Но, наверное, нужно было принимать какие-то другие решения по селекции. Травмы игроков… Мне некорректно будет высказываться. Нужно во всём разобраться. Действительно, команда с таким подбором игроков, бюджетом, инфраструктурой, играют на «Сибур Арене», одной из лучших в стране, в таком городе, со всеми традициями, должна цеплять какие-то соревнования. Не может быть так, что постоянный провал. Мой прогноз на итоги нынешнего чемпионата Суперлиги? Казань», — сказал Хтей в интервью «Татар-информ».

Напомним, во время спортивной карьеры Хтей выступал за клубы «Динамо», «Искра», «Белогорье» и другие команды, а также представлял сборную России на международных соревнованиях.