Тарас Хтей назвал причины успешного выступления «Белогорья» в текущем сезоне Суперлиги

Чемпион Олимпийских игр в Лондоне, а ныне депутат областной Думы Белгородской области Тарас Хтей высказался об успешном выступлении «Белогорья» в текущем сезоне мужской Суперлиги.

«Это связано с хорошей комплектацией команды. До этого шли на пятом-шестом месте, сейчас идём третьими. Очень хорошо команда отыграла январско-февральский отрезок, обыграв всех призёров минувшего чемпионата, включая казанский «Зенит», 15 побед подряд! С чем я и поздравляю «Белогорье». Наверное, ребята сыгрались. Ещё и китайский легионер Чжан Цзининь очень хорошо вписался в состав. Команда сбалансирована и поэтому неплохо смотрится. Желаю им удачи в концовке сезона. Надеюсь, что ребята закрепятся среди лидеров чемпионата», — сказал Хтей в интервью «Татар-информ».

Напомним, во время спортивной карьеры Хтей выступал за клубы «Динамо», «Искра», «Белогорье» и другие команды. «Белогорье», вошедшее в топ-3 в турнирной таблице, по завершении предварительного этапа сразу попало в четвертьфинал плей-офф Суперлиги. У команды серия из 15 побед.