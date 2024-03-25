Хтей: у Вербова с юных лет чётко просматривались лидерские задатки тренера

Чемпион Олимпийских игр в Лондоне, а ныне депутат областной Думы Белгородской области Тарас Хтей оценил работу Алексея Вербова на посту главного тренера казанского «Зенита».

«С Алексеем я знаком давно, это мой одноклассник, мы с ним много чего вместе выиграли на юношеском уровне. Так вот, у него с самых юных лет чётко просматривались лидерские задатки, задатки тренера. Причём он всегда стремился быть главным тренером. Быть на лидирующих позициях. И у него сейчас, я считаю, это очень хорошо получается в «Зените-Казань». У него хорошая команда с прекрасным микроклиматом, он уже доказал, что он состоявшийся спортсмен и тренер. Поэтому желаю Алексею удачи в этом сезоне в решающих играх. Думаю, он способен победить в этом году», — сказал Хтей в интервью «Татар-информ».

Напомним, во время спортивной карьеры Хтей выступал за клубы «Динамо», «Искра», «Белогорье» и другие команды. «Зенит-Казань» под руководством главного тренера Алексея Вербова занял первое место в регулярном чемпионате.