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Тренер сборной России Терзич: мне предложили возглавить Италию на ОИ, но я отказался

Тренер сборной России Терзич: мне предложили возглавить Италию на ОИ, но я отказался
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Тренер женской сборной России и казанского «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич заявил, что отказался от предложения возглавить женскую сборную Италии.

«Действительно, предложение было. Мне позвонили и предложили возглавить сборную Италии на Олимпийских играх. Но я отказался. После этого был назначен Веласко», — сказал Терзич в интервью «Mozzart sport».

Летние Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция) пройдут с 26 июля по 11 августа. Напомним, российские и белорусские волейболистки отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил рекомендации, при соблюдении которых атлеты из России и Беларуси смогут вернуться на турниры, однако спортсмены из командных видов не могут вернуться на международную арену.

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