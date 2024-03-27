«Белогорье» объявило о продлении контракта с Сергеем Червяковым

Официальный телеграм-канал белгородского «Белогорья» объявил о продлении действующего соглашения с 34-летним центральным блокирующим Сергеем Червяковым. Сообщается, что контракт с игроком продлён сроком до конца сезона-2024/2025.

«Центр сетки под контролем!» — прокомментировала продление контракта с Червяковым пресс-служба «Белогорья».

В текущем сезоне Сергей Червяков провёл в составе волейбольного клуба «Белогорье» 22 матча. В регулярном чемпионате Суперлиги белгородцы заняли третье место, набрав 68 очков в 30 матчах, и завоевали прямую путёвку в четвертьфинал. Отставание от лидера турнирной таблицы казанского «Зенита» составило десять очков, от занявшего второе место по итогам регулярного сезона новосибирского «Локомотива» — два очка.