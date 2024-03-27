Определились четвертьфинальные пары мужского чемпионата России — 2024 по волейболу

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Определились четвертьфинальные пары PARI чемпионата России – 2024 по волейболу среди мужчин среди команд Суперлиги. «Чемпионат» предлагает с ними ознакомиться.

Волейбол. Чемпионат России – 2024, четвертьфинальные пары:

«Локомотив» (Новосибирск) – «Факел» (Новый Уренгой) – (первый матч в серии пройдёт 30 марта).

«Динамо» (Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – (первый матч в серии пройдёт 30 марта).

«Зенит» (Казань) – «Енисей» (Красноярский край) – (первый матч в серии пройдёт 31 марта).

«Белогорье» (Белгород) – «Кузбасс» (Кемерово) – (первый матч в серии пройдёт 31 марта).

Отметим, что согласно регламенту чемпионата России четвертьфинальные серии пройдут до двух побед, а полуфинальные и финальная – до трёх.