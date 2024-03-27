Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Определились четвертьфинальные пары мужского чемпионата России — 2024 по волейболу

Определились четвертьфинальные пары мужского чемпионата России — 2024 по волейболу
Аудио-версия:
Комментарии

Определились четвертьфинальные пары PARI чемпионата России – 2024 по волейболу среди мужчин среди команд Суперлиги. «Чемпионат» предлагает с ними ознакомиться.

Волейбол. Чемпионат России – 2024, четвертьфинальные пары:

«Локомотив» (Новосибирск) – «Факел» (Новый Уренгой) – (первый матч в серии пройдёт 30 марта).
«Динамо» (Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – (первый матч в серии пройдёт 30 марта).
«Зенит» (Казань) – «Енисей» (Красноярский край) – (первый матч в серии пройдёт 31 марта).
«Белогорье» (Белгород) – «Кузбасс» (Кемерово) – (первый матч в серии пройдёт 31 марта).

Отметим, что согласно регламенту чемпионата России четвертьфинальные серии пройдут до двух побед, а полуфинальные и финальная – до трёх.

Материалы по теме
«Меня знают, так как я делал дичь». Эпатажный француз возвращается в российский волейбол
«Меня знают, так как я делал дичь». Эпатажный француз возвращается в российский волейбол
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android