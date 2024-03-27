«Это был «пэ-цэ». Троцкий — о победе «Кузбасса» в 1/8 финала чемпионата России

Главный тренер волейбольного клуба «Кузбасс» из Кемерова Сергей Троцкий после победы команды над самарской «Новой» во втором матче 1/8 финала прокомментировал результат встречи.

«Это был «пэ-цэ», коротко говоря. Но в целом мы могли в третьей партии решить вопрос: был сайд-аут, но не реализовали, к сожалению. Возможно, где-то что-то на нас давило.

В любом случае команда «Новы» настроилась и показывала хороший волейбол, мы – не очень хороший… В конце, в пятой партии, абсолютно вся команда сплотилась. В какой-то момент мы поняли, что нам уступать уже вообще больше некуда – либо пан, либо пропал.

Оказалось, что у нас есть характер – это здорово, я очень горд за ребят! Огромное спасибо поддержке, которую мы чувствовали. Бешеная поддержка нашего зала сыграла огромную роль в этой победе», – приводит слова Троцкого пресс-служба «Кузбасса» в официальном телеграм-канале клуба.

Напомним, обе встречи команд в рамках 1/8 финала чемпионата страны завершились со счётом 3:1 в пользу кемеровского клуба. В четвертьфинале «Кузбассу» предстоит сразиться с «Белогорьем».