Тренер казанского «Зенита» назвал сильные и слабые стороны клуба перед 1/4 финала

Итальянский тренер-аналитик волейбольного клуба «Зенит-Казань» Томазо Тотоло в интервью для «БО Спорт» назвал сильные и слабые стороны команды перед матчами 1/4 финала чемпионата России.

«У нас уже третий сезон примерно один состав. Съём у нас один из лучших в мире. Понятно, что в этом велика заслуга Майки Кристенсона. Для меня он лучший связующий на планете. В предыдущих двух сезонах у нас были такие высоченные показатели, что мы просто должны были становиться чемпионами. В этом году у нас ниже статистика в фазе брейк, то есть на своей подаче. Сейчас на тренировках стараемся подтянуть это, чтобы в плей-офф сыграть лучше», – приводит слова Тотоло «БО Спорт».

Напомним, «Зенит-Казань» занял первое место по итогам регулярного чемпионата и напрямую вышел в 1/4 финала. На этом этапе соперником казанского клуба станет красноярский «Енисей».