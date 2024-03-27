«Россия была бы фаворитом №1». Тренер казанского «Зенита» — о шансах сборных на Олимпиаде

Итальянский тренер-аналитик казанского клуба «Зенит» Томазо Тотоло в интервью для «БО Спорт» назвал сборные, которые претендуют на призы на предстоящих Олимпийских играх в Париже.

«Россия была бы фаворитом №1, если бы могла сыграть. Здесь так много игроков топ-уровня, что у тренера была бы проблема с выбором. Обидно, что ребята не могут поехать из-за политики. В отсутствие России включу в тройку фаворитов Италию, Польшу и США.

Франция – под вопросом. Всё будет зависеть от состояния Эрвена Нгапета. Если он будет в хорошей форме, то французы будут сильны. Но все понимают, что играть дома на фоне повышенных ожиданий очень непросто. У Италии хорошие шансы. Пока открыт вопрос с основным диагональным. Если успеют оформить спортивное гражданство Камилю Рыхлицкому, то он может стать первым. Я считаю, что он стабильнее Юрия Романо», – приводит слова Тотоло «БО Спорт».