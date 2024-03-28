Объявлена символическая сборная квалификационного раунда PARI Суперлиги среди мужчин

Стала известна символическая сборная квалификационного раунда волейбольной PARI Суперлиги среди мужчин.

Самым ценным игроком раунда был признан игрок ВК «Факел» Корней Эннс. На позициях блокирующего отметились игроки ВК «Кузбасс» Алексей Лобызенко и ВК «Шахтёр» Давид Фиэль. Лучшими доигровщиками назвали Александра Маркина из «Кузбасса» и Станислава Динейкина из «Факела». Также в состав попали либеро Женя Гребенников из ВК «Зенит», связующий Михаил Вышников из ВК «Факел» и диагональный Роман Мурашко из ВК «Енисей». Лучшим тренером был признан рулевой «Факела» Роман Емполов.

Ранее определились четвертьфинальные пары ЧР-2024 по волейболу. Согласно регламенту чемпионата России четвертьфинальные серии пройдут до двух побед, а полуфинальные и финальная – до трёх.