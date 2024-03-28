Чемпионат России по волейболу среди женщин: результаты первых четвертьфинальных матчей

Вчера, 27 марта, состоялись четвертьфинальные матчи женского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Волейбол. Чемпионат России, четвертьфинал, первые матчи. Женщины. Результаты

«Ленинградка» — «Динамо Метар» — 3:0 (25:23, 25:22, 25:17).

«Уралочка-НТМК» — «Динамо Москва» — 2:3 (25:21, 26:24, 25:27, 19:25, 11:15).

«Динамо-Ак Барс» — «Тулица» — 3:0 (25:16, 25:11, 25:12).

«Локомотив» — «Протон» — 2:3 (16:25, 17:25, 25:22, 25:14, 12:15).

Отметим, что согласно регламенту чемпионата России четвертьфинальные серии пройдут до двух побед, а полуфинальные и финальная – до трёх. Ответные матчи четвертьфинальной стадии женского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги запланированы на 30 и 31 марта.