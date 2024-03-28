«Чуть-чуть сгорели». Тренер «Протона» Смеленко — о победе над «Локомотивом»

Старший тренер «Протона» Владимир Смеленко прокомментировал победу команды в первом матче 1/4 финала чемпионата России. Напомним, «Протон» в гостях одолел калининградский «Локомотив». Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:16, 25:17, 22:25, 14:25, 15:12).

«Думали, что сможем завершить матч в третьей партии. Эмоции чуть-чуть нас подвели в концовке сета. Был спорный момент. Когда удар в сетку и у нас не было видеопросмотра, поэтому чуть-чуть сгорели. Хорошо, что выдержали пятый сет. Девочки молодцы, всё выполнили», — приводит слова Смеленко пресс-служба ВФВ.

Отметим, что согласно регламенту чемпионата России четвертьфинальные серии пройдут до двух побед, а полуфинальные и финальная – до трёх. Ответные матчи четвертьфинальной стадии женского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги запланированы на 30 и 31 марта.