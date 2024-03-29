Тренер «Енисея» Маринин поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в плей-офф Суперлиги

Тренер красноярского «Енисея» Юрий Маринин поделился ожиданиями от четвертьфинальных матчей плей-офф мужского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги.

«Сейчас начался плей-офф. Это совсем другие игры. Началась полная мобилизация команды. Очень большое желание и опыт игроков дали нам возможность выступить здесь», — сказал Маринин.

«Впереди «Белогорье», — добавил журналист.

«Почему «Белогорье»? «Зенит». Ещё сложнее», — ответил Маринин.

Отметим, что согласно регламенту чемпионата России четвертьфинальные серии пройдут до двух побед, а полуфинальные и финальная – до трёх. «Енисей» сразится с казанским «Зенитом» за выход в полуфинал соревнований. Первый матч пройдёт в воскресенье, 31 марта, в Казани.