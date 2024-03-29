Арина Федоровцева — самая результативная на подаче в Лиге чемпионов-2023/2024

Российская волейболистка Арина Федоровцева, выступающая за турецкий «Фенербахче», лидирует в списке самых результативных игроков на подаче в Лиги чемпионов-2023/2024.
Топ-5 самых результативных на подаче в женской Лиге чемпионов-2023/2024:
1. Арина Федоровцева («Фенербахче», Турция) — 34 очка;
2. Ирис Фос («Астерикс Аво», Бельгия) — 21;
3. Екатерина Антропова («Скандиччи», Италия) — 19;
4. Изабель Хаак («Имоко Конельяно», Италия) — 18;
5. Тияна Бошкович («Экзачибаши», Турция) — 17.
«Фенербахче» Арины Федоровцевой и Ирины Фетисовой в полуфинальном раунде Лиги чемпионов проиграл итальянскому клубу «Веро Воллей». Для определения победителя противостояния командам потребовался «золотой» сет. В финале турнира сыграют две итальянские команды — «Веро Воллей» и «Имоко Конельяно».