Федоровцева стала лучшей на подаче по итогам регулярного чемпионата Турции

В турции завершился регулярный чемпионат среди женских волейбольных команд. По его итогам российская россиянка Арина Федоровцева, выступающая за «Фенербахче», стала лучшей подающей турнира.

Федоровцева сделала 75 эйсов в 26 турах чемпионата Турции ( 0,89 в среднем за сет). Также российская спортсменка — лучшая среди доигровшиц по реализации атак (46.8%) и по количеству очков в среднем за сет (4,81).

20-летняя Федоровцева — чемпионка России в 2020 году, чемпионка Турции в сезоне-2023/2024, обладательница Кубка Турции (2024), победительница розыгрыша Суперкубка Турции (2022), бронзовый призёр клубного чемпионата мира (2021). В 2021 году вошла в список лучших игроков мира по версии Международной федерации волейбола.